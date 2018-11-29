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Новости

Песков: Мы летим в Аргентину. Пока видели только твит и СМИ...

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20:12 29.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не получал пока официальной информации о намерении президента США Дональда Трампа отменить встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Аргентине, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Путин не поменял планы участия в саммите Группы двадцати.

"Мы летим в Аргентину. Пока видели только твит и СМИ [об отмене Трампом встречи с Путиным]. Официальной информации не имеем", - подчеркнул представитель Кремля.

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