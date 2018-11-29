Песков: Мы летим в Аргентину. Пока видели только твит и СМИ...
20:12 29.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не получал пока официальной информации о намерении президента США Дональда Трампа отменить встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Аргентине, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Путин не поменял планы участия в саммите Группы двадцати.
"Мы летим в Аргентину. Пока видели только твит и СМИ [об отмене Трампом встречи с Путиным]. Официальной информации не имеем", - подчеркнул представитель Кремля.
Новости
- 21:30 29.11.2018
- Журналист CNN назвал возможную реальную причину отмены встречи Трампа с Путиным
- 21:00 29.11.2018
- Трамп отменил встречу с Путиным после разговора с Помпео, Болтоном и Келли - СМИ
- 20:40 29.11.2018
- Сенатор Менендес: Трамп решил избежать разговора вместо того, чтобы противостоять Путину...
- 20:32 29.11.2018
- Священный Синод в Стамбуле не смог назначить дату объединительного собора в Украине
- 20:10 29.11.2018
- В Краснодаре сотрудники Росгвардии были обстреляны неизвестным
- 19:45 29.11.2018
- Лукашенко намекнул Медведеву на "национальный эгоизм" в торговле
- 19:44 29.11.2018
- Встречи Путина с Трампом в Аргентине не будет
- 19:10 29.11.2018
- Трамп: Я, скорее всего, встречусь с Владимиром Путиным...
- 18:19 29.11.2018
- Проигравший кандидат в президенты Грузии не признает результаты выборов
- 17:40 29.11.2018
- РФ обратится в международные организации из-за военного положения на Украине - Матвиенко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать