Песков: Мы летим в Аргентину. Пока видели только твит и СМИ...

20:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не получал пока официальной информации о намерении президента США Дональда Трампа отменить встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Аргентине, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Путин не поменял планы участия в саммите Группы двадцати.

"Мы летим в Аргентину. Пока видели только твит и СМИ [об отмене Трампом встречи с Путиным]. Официальной информации не имеем", - подчеркнул представитель Кремля.