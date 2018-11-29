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Сенатор Менендес: Трамп решил избежать разговора вместо того, чтобы противостоять Путину...

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20:40 29.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес не считает полезным отказ президента США Дональда Трампа от встречи Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе.

"Нет, я этому не рад, - заявил сенатор в интервью телекомпании CNN. - Я бы хотел, чтобы он встретился с Путиным и бросил ему вызов. Трамп решил избежать разговора вместо того, чтобы противостоять Путину".

Ранее в четверг в "Твиттере" Трамп сообщил, что решил отказаться от двусторонней встречи с Путиным в Аргентине.

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