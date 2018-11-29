Священный Синод в Стамбуле не смог назначить дату объединительного собора в Украине

20:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Константинопольский патриархат не смог назначить дату проведения объединительного собора в Украине в ходе заседания Священного синода в Стамбуле, который проходил с 27 по 29 ноября. Об этом передает корр. ТАСС с места событий.

По итогам синода журналистам был передан пресс-релиз Вселенского патриархата, в котором говорится, что в рамках предоставления автокефалии Украине был "подготовлен проект Конституционной хартии украинской церкви".