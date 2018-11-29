Трамп отменил встречу с Путиным после разговора с Помпео, Болтоном и Келли - СМИ
21:00 29.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп принял решение отказаться от встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине после разговора с госсекретарем Майклом Помпео, помощником по национальной безопасности Джоном Болтоном и руководителем аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли.
С таким утверждением выступила в четверг в беседе с журналистами на борту самолета президента США на пути в Аргентину пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Ее слова приводит информационное агентство Рейтер.
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