Трамп отменил встречу с Путиным после разговора с Помпео, Болтоном и Келли - СМИ

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп принял решение отказаться от встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине после разговора с госсекретарем Майклом Помпео, помощником по национальной безопасности Джоном Болтоном и руководителем аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли.

С таким утверждением выступила в четверг в беседе с журналистами на борту самолета президента США на пути в Аргентину пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Ее слова приводит информационное агентство Рейтер.