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Журналист CNN назвал возможную реальную причину отмены встречи Трампа с Путиным

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21:30 29.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп, отказываясь от встречи с Владимиром Путиным в Аргентине, пытается отвлечь внимание американской прессы от невыгодных для него откровений его бывшего адвоката Майкла Коэна. Такое мнение выразил в четверг старший корреспондент CNN при Белом доме Джефф Зелени.

"Весьма необычно", - сказал он. Как напомнил журналист, "лишь за час до этого" Трамп в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома подчеркивал, что сейчас "хорошее время" для новых двусторонних переговоров президентов России и США. А теперь Трамп "внезапно" отменяет эту встречу, констатировал корреспондент CNN, который аккредитован при Белом доме уже порядка 10 лет.

"Складывается впечатление, что президент пытается сменить тему разговора и [уйти] от заголовков о том, что Майкл Коэн признал себя виновным [в даче ложных показаний Конгрессу]", - убежден журналист.

Кроме того, отметил он, и Путин, и Трамп в любом случае будут принимать участие в саммите "Большой двадцатки". "Так что их пути все равно пересекутся. Это значит, что не будет официальной встречи в субботу, но все это очень подвижно и всегда может измениться. Тем не менее, опять-таки: президент пытается сменить тему разговора на пути сюда, явно наблюдая за всем этим", - добавил корреспондент, находящийся в Буэнос-Айресе.

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