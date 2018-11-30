ПО пути в Аргентину у Ангелы Меркель сломался самолет
23:51 29.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Ангела Меркель из-за технического дефекта в правительственном лайнере вынуждена прервать полет в Аргентину на саммит G20. Как сообщило в четверг агентство ДПА, в небе над Нидерландами экипаж принял решение повернуть обратно в Германию.
Полет канцлера продолжался всего около часа. Самолет "Конрад Аденауэр" благополучно сел в Кёльне. Там Меркель должна пересесть на другой лайнер.
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