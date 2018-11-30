Госдеп "расшифровал" заявление Трампа об отмене встречи с Путиным

00:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон официально уведомил Москву о решении главы администрации США Дональда Трампа отказаться от двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Аргентине. Об этом заявил в четверг корр. ТАСС представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома высокого ранга.

На вопрос о том, уведомил ли Белый дом российскую сторону в установленном официальном порядке об упомянутом решении Трампа, он ответил лаконичным "да". Никаких других деталей сотрудник СНБ не привел.

Американский президент Дональд Трамп совершенно ясно заявил в "Твиттере", что США добиваются возвращения Россией моряков и кораблей ВМС Украины на родину. С таким утверждением выступил в четверг на брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс- службы Госдепартамента Роберт Палладино.

"Сообщения президента в "Твиттере" по этому вопросу совершенно ясны, мы добиваемся возвращения украинских моряков и кораблей [ВМС Украины]. Агрессия, свидетелями которой мы стали на этой неделе, недопустима. Был направлен решительный сигнал", - ответил Палладино на просьбу пояснить слова американского лидера.

Так же Палладино сообщил, что Госсекретарь США Майкл Помпео по-прежнему не планирует дополнительных переговоров, в том числе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, на полях саммита G20 в Аргентине.