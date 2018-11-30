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Новости

Сенат США осудил действия РФ в Керченском проливе

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09:20 30.11.2018 Источник: Коммерсант.ru

Сенат США единогласно принял резолюцию, осуждающую «провокационные действия» России против украинских кораблей в Керченском проливе, сообщает The Hill. В документе содержится призыв к освобождению арестованных украинских моряков. 

Авторами резолюции выступили республиканский сенатор Рон Джонсон и представитель Демократической партии Крис МерфиКоммерсантъ

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