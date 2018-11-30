Украина прекратила действие уже 48-ми договоров с РФ
09:32 30.11.2018 Источник: Эхо Москвы
Украина прекратила действие уже 48-ми договоров с Россией. Такие данные в эфире ток-шоу «Право на власть» привел Министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, в ближайшее время ожидается прекращение еще около 40-ка соглашений.
Глава МИД Украины также заявил, что выступает за прекращение дипломатических отношений с Россией. Эхо Москвы
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