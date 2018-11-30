В РФ увеличилось число сторонников передачи Курил
10:05 30.11.2018 Источник: РБК
Отношение к Японии у россиян улучшилось одновременно с ростом количества тех, кто потенциально поддержал бы передачу Россией этой стране части Курильских островов. Это следует из опроса Левада-центра.
Сейчас более половины россиян относятся к Японии позитивно. Согласно итогам опроса, общее число положительных оценок («очень хорошо» и «в основном хорошо») со стороны респондентов выросло с 48% в декабре 2017 года до 61% в этом ноябре. Всего 20% россиян дали стране негативные оценки.
При этом 17% респондентов скорее поддержали бы передачу островов, 74% — скорее нет, еще 9% ответить затруднились.
В мае 2016 года сторонников передачи островов было всего 7%. За все годы исследования, проводившегося с 1992 года, число россиян, выступавших за передачу Курил, не превышало 12%. РБК
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