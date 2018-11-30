Украинских офицеров, задержанных в Керченском проливе, переводят в СИЗО Москвы - омбудсмен
10:20 30.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинских морских офицеров с кораблей Военно-морских сил Украины, задержанных в районе Керченского пролива 25 ноября и арестованных судом Симферополя на два месяца, переводят в одно из СИЗО Москвы. Об этом сообщила ТАСС в пятницу уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина.
"Командный состав переводят в Москву. <…> Большая группа создана из московских следователей, из наших следователей", которые будут вести их дела, сказала она.
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