В РПЦ заявили о "торможении" планов Константинополя по украинской автокефалии

10:32 Источник: Известия

Константинопольский патриархат не смог принять решение относительно даты заседания объединительного собора на Украине в связи с отказом иерархов канонической Украинской православной церкви присутствовать на нем. Об этом 29 ноября заявил замглавы Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Русской православной церкви протоиерей Николай Балашов.

Ранее в четверг Константинопольский патриархат в ходе заседания Священного синода в Стамбуле не смог назначить дату проведения объединительного собора на Украине, но подготовил проект устава церкви в рамках предоставления ей автокефалии.

«Полагаю, очевидное торможение в продвижении планов Фанара связано прежде всего с ясной, бескомпромиссной и основанной на канонах позицией Украинской православной церкви, твердо отказавшейся участвовать в «объединительном соборе», — цитирует Балашова ТАСС.

По его словам, на это решение также повлияло отсутствие поддержки позиции Константинополя со стороны других поместных православных церквей. Известия