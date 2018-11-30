В РПЦ заявили о "торможении" планов Константинополя по украинской автокефалии
10:32 30.11.2018 Источник: Известия
Константинопольский патриархат не смог принять решение относительно даты заседания объединительного собора на Украине в связи с отказом иерархов канонической Украинской православной церкви присутствовать на нем. Об этом 29 ноября заявил замглавы Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Русской православной церкви протоиерей Николай Балашов.
Ранее в четверг Константинопольский патриархат в ходе заседания Священного синода в Стамбуле не смог назначить дату проведения объединительного собора на Украине, но подготовил проект устава церкви в рамках предоставления ей автокефалии.
«Полагаю, очевидное торможение в продвижении планов Фанара связано прежде всего с ясной, бескомпромиссной и основанной на канонах позицией Украинской православной церкви, твердо отказавшейся участвовать в «объединительном соборе», — цитирует Балашова ТАСС.
По его словам, на это решение также повлияло отсутствие поддержки позиции Константинополя со стороны других поместных православных церквей. Известия
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