Украина запретила въезд мужчинам гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет
11:00 30.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны мужчинам гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом в пятницу сообщил глава ведомства Петр Цигикал.
"На пропускных пунктах проводятся усиленные меры контроля. На сегодня ограничен въезд иностранцев, в первую очередь для граждан Российской Федерации. Запрещен пропуск гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет лицам мужского пола", - сказал он на совете с президентом Украины Петром Порошенко.
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