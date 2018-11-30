Украина запретила въезд мужчинам гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны мужчинам гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом в пятницу сообщил глава ведомства"На пропускных пунктах проводятся усиленные меры контроля. На сегодня ограничен въезд иностранцев, в первую очередь для граждан Российской Федерации. Запрещен пропуск гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет лицам мужского пола", - сказал он на совете с президентом Украины