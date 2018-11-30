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Украина запретила въезд мужчинам гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет

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11:00 30.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны мужчинам гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом в пятницу сообщил глава ведомства Петр Цигикал.

"На пропускных пунктах проводятся усиленные меры контроля. На сегодня ограничен въезд иностранцев, в первую очередь для граждан Российской Федерации. Запрещен пропуск гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет лицам мужского пола", - сказал он на совете с президентом Украины Петром Порошенко.

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