Президиум Мосгорсуда отказался рассматривать жалобы Кокорина и Мамаева на арест
11:05 30.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мосгорсуд отклонил кассационные жалобы защиты футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на арест. Об этом ТАСС сообщила пресс- секретарь суда Ульяна Солопова.
Ранее адвокаты арестованных футболистов сообщали ТАСС, что обратились в президиум Мосгорсуда с кассационными жалобами с просьбами о смягчении им меры пресечения.
"Судья кассационной инстанции вынес определение об отказе в передаче кассационных жалоб защитников Александра Кокорина и Павла Мамаева на рассмотрение президиума Мосгорсуда", - сказала представитель суда.
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