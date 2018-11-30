Президиум Мосгорсуда отказался рассматривать жалобы Кокорина и Мамаева на арест

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мосгорсуд отклонил кассационные жалобы защиты футболистовна арест. Об этом ТАСС сообщила пресс- секретарь судаРанее адвокаты арестованных футболистов сообщали ТАСС, что обратились в президиум Мосгорсуда с кассационными жалобами с просьбами о смягчении им меры пресечения."Судья кассационной инстанции вынес определение об отказе в передаче кассационных жалоб защитников Александра Кокорина и Павла Мамаева на рассмотрение президиума Мосгорсуда", - сказала представитель суда.