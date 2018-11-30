В Гамбурге напали на дом вице-канцлера Германии
11:32 30.11.2018 Источник: РОСБАЛТ
В Гамбурге вандалы испортили дом заместителя Ангелы Меркель Олафа Шольца. Около 15 человек сначала подожгли шину у входа, а потом забросали дом банками.
Задержать вандалов не удалось, пишет Spiegel. Имеют ли они связь с какими-либо радикальными группами, выясняется.
Шольц также возглавляет Минфин ФРГ. Он живет в районе Альтона. Росбалт
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