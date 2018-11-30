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Новости

В Гамбурге напали на дом вице-канцлера Германии

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11:32 30.11.2018 Источник: РОСБАЛТ

В Гамбурге вандалы испортили дом заместителя Ангелы Меркель Олафа Шольца. Около 15 человек сначала подожгли шину у входа, а потом забросали дом банками.

Задержать вандалов не удалось, пишет Spiegel. Имеют ли они связь с какими-либо радикальными группами, выясняется.

Шольц также возглавляет Минфин ФРГ. Он живет в районе Альтона.  Росбалт

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