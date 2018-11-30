Россия опасается разрастания гражданского конфликта на всю территорию Украины - Захарова

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия опасается разрастания гражданского конфликта на всю территорию Украины в результате введения военного положения. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ"Украинские силовики наделяются исключительными полномочиями, вплоть до применения силы без суда и следствия, что само по себе представляет серьезную угрозу разрастания гражданского конфликта по всей территории страны", - сказала она, комментируя введение в ряде областей Украины военного положения.