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Россия опасается разрастания гражданского конфликта на всю территорию Украины - Захарова

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12:20 30.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия опасается разрастания гражданского конфликта на всю территорию Украины в результате введения военного положения. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Украинские силовики наделяются исключительными полномочиями, вплоть до применения силы без суда и следствия, что само по себе представляет серьезную угрозу разрастания гражданского конфликта по всей территории страны", - сказала она, комментируя введение в ряде областей Украины военного положения.

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