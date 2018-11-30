Черногория находится на грани гражданской войны - лидер оппозиции

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Черногория находится на грани гражданской войны после ареста одного из оппозиционных лидеров страны. Об этом заявил в ночь на пятницу один из лидеров оппозиционного "Демократического фронта" (ДФ)"Это скандал, такого еще никогда не было в Черногории, чтобы депутата парламента арестовали за произнесенные слова. По оценке "Демократического фронта", Черногория находится на грани гражданской войны. Мы сообщим об этом спикеру парламента, а также председателю правительства и президенту. Кто-то хочет разжечь конфликт в Черногории, довести ситуацию до вооруженных столкновений, мы этого не хотим", - заявил Мандич на видео, размещенном пресс-службой ДФ.Ранее один из лидеров оппозиционного "Демократического фронта" (ДФ) Черногории Небойша Медоевич был арестован в Подгорице. Согласно данным полиции, причиной ареста являются обвинения во взяточничестве.