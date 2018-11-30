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СБУ проводит обыски по месту проживания наместника Киево-Печерской лавры

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13:00 30.11.2018 Источник: Эхо Москвы

СБУ проводит обыски по месту проживания предстоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла. В официальном сообщении говорится, что оперативные действия ведутся в рамках расследования дела о разжигании межконфессиональной вражды. Подробностей пока нет.  Эхо Москвы

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