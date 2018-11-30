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Разгонный блок "Бриз" увели с орбиты трех новых спутников Минобороны РФ

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13:05 30.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты ВКС России завершили операции по уводу разгонного блока "Бриз-КМ" с орбиты трех новых спутников Минобороны России, сообщили журналистам в пятницу в Департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

"После выведения на орбиту космических аппаратов, запущенных в интересах Минобороны России 30 ноября с космодрома Плесецк ракетой-носителем легкого класса "Рокот", специалисты Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова провели операции по уводу разгонного блока "Бриз-КМ" с целевой орбиты космических аппаратов", - говорится в сообщении.

Высота орбиты, на которую увели "Бриз-КМ", составляет около 1,5 тысячи километров.

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