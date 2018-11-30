0
0
39
Новости

Британия будет настаивать на введении санкций против РФ из-за событий в Керченском проливе

Добавить в избранное

13:32 30.11.2018 Источник: Эхо Москвы

Лондон будет настаивать на введении санкций против России из-за событий в Керченском проливе. Об этом, по прибытии на саммит Большой Двадцатки в Аргентине, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. По ее словам, необходимо освободить корабли, моряков и способствовать деэскалации ситуации. 

Напомним, российская погранслужба захватила в Керченском проливе три украинских судна, обвинив их в нарушении госграницы. Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

13:20 30.11.2018
За расколом церкви на Украине стоит Порошенко, заявил Володин
0
53
13:05 30.11.2018
Разгонный блок "Бриз" увели с орбиты трех новых спутников Минобороны РФ
0
87
13:00 30.11.2018
СБУ проводит обыски по месту проживания наместника Киево-Печерской лавры
0
91
12:32 30.11.2018
Черногория находится на грани гражданской войны - лидер оппозиции
0
134
12:20 30.11.2018
Россия опасается разрастания гражданского конфликта на всю территорию Украины - Захарова
0
193
12:05 30.11.2018
Объявлены лауреаты премии Андрея Белого за 2018 год
0
142
12:00 30.11.2018
Власти ФРГ проверяют криминальный след в связи с поломкой лайнера Меркель - СМИ
0
181
11:32 30.11.2018
В Гамбурге напали на дом вице-канцлера Германии
0
185
11:20 30.11.2018
Продажу "красивых" автономеров хотят узаконить в новом году
0
197
11:05 30.11.2018
Президиум Мосгорсуда отказался рассматривать жалобы Кокорина и Мамаева на арест
0
217

Возврат к списку