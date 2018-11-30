Британия будет настаивать на введении санкций против РФ из-за событий в Керченском проливе
13:32 30.11.2018 Источник: Эхо Москвы
Лондон будет настаивать на введении санкций против России из-за событий в Керченском проливе. Об этом, по прибытии на саммит Большой Двадцатки в Аргентине, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. По ее словам, необходимо освободить корабли, моряков и способствовать деэскалации ситуации.
Напомним, российская погранслужба захватила в Керченском проливе три украинских судна, обвинив их в нарушении госграницы. Эхо Москвы
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