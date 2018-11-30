Британия будет настаивать на введении санкций против РФ из-за событий в Керченском проливе

13:32 Источник: Эхо Москвы

Лондон будет настаивать на введении санкций против России из-за событий в Керченском проливе. Об этом, по прибытии на саммит Большой Двадцатки в Аргентине, заявила премьер-министр Великобритании. По ее словам, необходимо освободить корабли, моряков и способствовать деэскалации ситуации.

Напомним, российская погранслужба захватила в Керченском проливе три украинских судна, обвинив их в нарушении госграницы. Эхо Москвы