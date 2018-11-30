Зампред ЦБ РФ Торшин покидает свой пост в связи с выходом на пенсию

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампред ЦБ РФпокидает свой пост в Банке России в связи с выходом на пенсию, сообщил регулятор."Статс-секретарь - заместитель председателя Банка России Торшин Александр Порфирьевич покидает свой пост в связи с выходом на пенсию", - говорится в сообщении.