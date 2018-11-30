0
0
150
Новости

Зампред ЦБ РФ Торшин покидает свой пост в связи с выходом на пенсию

Добавить в избранное

14:00 30.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампред ЦБ РФ Александр Торшин покидает свой пост в Банке России в связи с выходом на пенсию, сообщил регулятор.

"Статс-секретарь - заместитель председателя Банка России Торшин Александр Порфирьевич покидает свой пост в связи с выходом на пенсию", - говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

15:32 30.11.2018
Иностранные военные корабли с 2019 года смогут ходить по Северному морскому пути только уведомив власти РФ
0
59
15:12 30.11.2018
Порошенко объяснил запрет на въезд в страну мужчинам из РФ
0
90
15:00 30.11.2018
Путин прилетел в Аргентину на саммит G20
0
118
14:32 30.11.2018
Рубль дешевеет на фоне падения нефтяных цен
0
139
14:12 30.11.2018
Конкурентоспособность космической техники РФ упала из-за Илона Маска - отчет Роскосмоса
0
174
13:32 30.11.2018
Британия будет настаивать на введении санкций против РФ из-за событий в Керченском проливе
0
236
13:20 30.11.2018
За расколом церкви на Украине стоит Порошенко, заявил Володин
0
194
13:05 30.11.2018
Разгонный блок "Бриз" увели с орбиты трех новых спутников Минобороны РФ
0
233
13:00 30.11.2018
СБУ проводит обыски по месту проживания наместника Киево-Печерской лавры
0
257
12:32 30.11.2018
Черногория находится на грани гражданской войны - лидер оппозиции
0
318

Возврат к списку