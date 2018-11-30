Зампред ЦБ РФ Торшин покидает свой пост в связи с выходом на пенсию
14:00 30.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зампред ЦБ РФ Александр Торшин покидает свой пост в Банке России в связи с выходом на пенсию, сообщил регулятор.
"Статс-секретарь - заместитель председателя Банка России Торшин Александр Порфирьевич покидает свой пост в связи с выходом на пенсию", - говорится в сообщении.
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