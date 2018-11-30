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Конкурентоспособность космической техники РФ упала из-за Илона Маска - отчет Роскосмоса

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14:12 30.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конкурентоспособность космической техники РФ на мировом рынке упала, в частности, из-за деятельности компании SpaceX (глава компании - Илон Маск). Об этом говорится в годовом отчете Роскосмоса за 2017 год, опубликованном в пятницу на официальном сайте корпорации.

Как отмечается в отчете, причинами снижения конкурентоспособности являются: "в сегменте средств выведения - выход частных фирм США при содействии государства на мировой рынок пусковых услуг с демпинговыми ценами космических запусков (в частности фирмы SpaceX с семейством РН Falcon)".

По космическим аппаратам показатель упал, по мнению Роскосмоса, из-за препятствий их оснащению высококачественной импортной аппаратурой по причине санкций, "а также падение курса рубля по отношению к мировым валютам".

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