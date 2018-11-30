Конкурентоспособность космической техники РФ упала из-за Илона Маска - отчет Роскосмоса
14:12 30.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конкурентоспособность космической техники РФ на мировом рынке упала, в частности, из-за деятельности компании SpaceX (глава компании - Илон Маск). Об этом говорится в годовом отчете Роскосмоса за 2017 год, опубликованном в пятницу на официальном сайте корпорации.
Как отмечается в отчете, причинами снижения конкурентоспособности являются: "в сегменте средств выведения - выход частных фирм США при содействии государства на мировой рынок пусковых услуг с демпинговыми ценами космических запусков (в частности фирмы SpaceX с семейством РН Falcon)".
По космическим аппаратам показатель упал, по мнению Роскосмоса, из-за препятствий их оснащению высококачественной импортной аппаратурой по причине санкций, "а также падение курса рубля по отношению к мировым валютам".
Новости
- 15:32 30.11.2018
- Иностранные военные корабли с 2019 года смогут ходить по Северному морскому пути только уведомив власти РФ
- 15:12 30.11.2018
- Порошенко объяснил запрет на въезд в страну мужчинам из РФ
- 15:00 30.11.2018
- Путин прилетел в Аргентину на саммит G20
- 14:32 30.11.2018
- Рубль дешевеет на фоне падения нефтяных цен
- 14:00 30.11.2018
- Зампред ЦБ РФ Торшин покидает свой пост в связи с выходом на пенсию
- 13:32 30.11.2018
- Британия будет настаивать на введении санкций против РФ из-за событий в Керченском проливе
- 13:20 30.11.2018
- За расколом церкви на Украине стоит Порошенко, заявил Володин
- 13:05 30.11.2018
- Разгонный блок "Бриз" увели с орбиты трех новых спутников Минобороны РФ
- 13:00 30.11.2018
- СБУ проводит обыски по месту проживания наместника Киево-Печерской лавры
- 12:32 30.11.2018
- Черногория находится на грани гражданской войны - лидер оппозиции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать