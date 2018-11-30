Рубль дешевеет на фоне падения нефтяных цен
14:32 30.11.2018 Источник: Эхо Москвы
На фоне нового падения нефтяных цен сейчас дешевеет российский рубль. На бирже курс евро полчаса назад превысил отметку 76 рублей, доллар стоит уже почти 67. Что касается нефти, то баррель марки Брент в последний час опустился ниже уровня в 59 долларов. Эхо Москвы
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