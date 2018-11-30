0
0
143
Новости

Рубль дешевеет на фоне падения нефтяных цен

Добавить в избранное

14:32 30.11.2018 Источник: Эхо Москвы

На фоне нового падения нефтяных цен сейчас дешевеет российский рубль. На бирже курс евро полчаса назад превысил отметку 76 рублей, доллар стоит уже почти 67. Что касается нефти, то баррель марки Брент в последний час опустился ниже уровня в 59 долларов.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

15:32 30.11.2018
Иностранные военные корабли с 2019 года смогут ходить по Северному морскому пути только уведомив власти РФ
0
59
15:12 30.11.2018
Порошенко объяснил запрет на въезд в страну мужчинам из РФ
0
90
15:00 30.11.2018
Путин прилетел в Аргентину на саммит G20
0
118
14:12 30.11.2018
Конкурентоспособность космической техники РФ упала из-за Илона Маска - отчет Роскосмоса
0
174
14:00 30.11.2018
Зампред ЦБ РФ Торшин покидает свой пост в связи с выходом на пенсию
0
148
13:32 30.11.2018
Британия будет настаивать на введении санкций против РФ из-за событий в Керченском проливе
0
236
13:20 30.11.2018
За расколом церкви на Украине стоит Порошенко, заявил Володин
0
194
13:05 30.11.2018
Разгонный блок "Бриз" увели с орбиты трех новых спутников Минобороны РФ
0
233
13:00 30.11.2018
СБУ проводит обыски по месту проживания наместника Киево-Печерской лавры
0
257
12:32 30.11.2018
Черногория находится на грани гражданской войны - лидер оппозиции
0
318

Возврат к списку