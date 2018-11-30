Путин прилетел в Аргентину на саммит G20

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Россииприбыл в Буэнос-Айрес. Глава российского государства примет здесь участие в саммите Группы двадцати, проведет целый ряд отдельных двусторонних встреч с коллегами, в том числе с президентом Аргентины Маурисио Макри в рамках официального визита в эту страну.Во время поездки в Аргентину Путин использует новый отечественный лимузин "Аурус". Автомобиль был заранее доставлен в Буэнос-Айрес и встретил российского лидера у трапа самолета.Сразу из аэропорта Путин отправился на встречу с коллегами из стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Позднее в пятницу его ждут три раунда заседаний в рамках "двадцатки", отдельная беседа с председателем КНР Си Цзиньпином, а также трехсторонняя встреча с ним и премьером Индии Нарендрой Моди. На этот же день запланированы переговоры Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.Общение с коллегами по "двадцатке" Путин продолжит на торжественном приеме в честь высоких гостей от имени хозяина саммита, президента Аргентины Маурисио Макри. Рабочий день Путина завершится, когда в Москве уже будет утро субботы.1 ноября президент РФ будет также участвовать в сессиях саммита "двадцатки" и проводить отдельные встречи. В этот же день его визит в Аргентину завершится.