В России может появиться мобильное приложение с паспортными данными граждан
16:00 30.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В России может появиться специальное мобильное приложение, в котором будут содержаться паспортные данные граждан. Как сообщил вице- премьер РФ Максим Акимов в ходе выступления на форуме "Россия зовет!", правительство обсуждает идею предъявления таких документов, как паспорт и водительское удостоверение, с помощью нового приложения.
По словам вице-премьера, сейчас прорабатывается вопрос создания цифрового паспорта - нового форм-фактора удостоверения личности. "Мы сейчас обсуждаем, нужно ли вообще стационарное решение для того, чтобы носить это в кармане. Потому что мобильность и подключенность настолько быстро меняют мир, и нам нужно будет, я полагаю, несколько форм-факторов. По крайней мере точно мобильное приложение, которое содержало бы в себе безопасные, надежные, но тем не менее современные формы предъявления документа", - пояснил он.
Вице-премьер уточнил, что речь идет о предъявлении документов для совершения юридически значимых операций. "Потому что сейчас мы с помощью мобильного устройства паспорт и водительские права предъявить не можем... Я думаю, что конечно это будет возможно", - добавил он.
Основой процесса выдачи паспортов станет государственная система "Мир", на базе которой уже сейчас выдаются загранпаспорта с чипами. "Мы абсолютно точно придем к новому форм-фактору в сфере базового документа, идентифицирующего личность человека. Мы в течение первой половины 2019 года (разработаем - прим. ТАСС) дизайн-проект новой государственной информационной системы "Мир", которая будет обслуживать этот новый паспорт", - сказал Акимов.
Ранее сообщалось, что Минкомсвязь совместно с МВД, Минэкономразвития и другими ведомствами обсуждают детали проекта по внедрению нового формата паспорта, который будет представлять собой карточку размером с банковскую со встроенным чипом и фотографией. Предполагается, что в паспорте с чипом будут "зашиты" отпечатки пальцев его владельца для биометрической идентификации, а также электронная подпись. Вероятно, что паспорт с чипом будет выдаваться сроком на 10 лет, при этом нельзя будет одновременно владеть двумя паспортами - бумажным и электронным.
Конкретные детали проекта еще обсуждаются, выдача паспортов нового формата может начаться спустя 9-12 месяцев после определения окончательных параметров, говорил директор департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи Андрей Черненко.
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