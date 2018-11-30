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Новости

Туск уверен, что ЕС продлит в декабре санкции против России

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16:12 30.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз в очередной раз продлит экономические санкции против России, срок действия которых истекает в конце января. Уверенность в этом выразил глава Евросовета Дональд Туск на пресс- конференции в столице Аргентины, где с 30 ноября по 1 декабря проходит саммит Группы двадцати.

"Европа едина в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Именно поэтому я уверен, что ЕС в декабре продлит санкции против России", - сказал он.

Туск заговорил о санкциях против России, отвечая на вопрос журналистов о мерах ЕС в связи с ситуацией в Керченском проливе, которая, по его словам, "чрезвычайно беспокоит" сообщество.

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