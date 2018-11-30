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Новости

В РПЦ ответили, почему староверам нельзя на Нижегородскую ярмарку

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16:32 30.11.2018

Представители Нижегородской епархии Русской православной церкви объяснили, почему Малиновскому приходу, который относится к Русской древлеправославной церкви, запретили участвовать в ежегодной выставке-ярмарке «Нижегородский край — земля Серафима Саровского».

Выставка ежегодно проходит на Нижегородской ярмарке в начале декабря. Представители Малиновского старообрядческого прихода из села Филипповское Борского округа с 2008 года участвуют в этом мероприятии. Однако в нынешнем году организаторы потребовали от них испросить благословения у митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. Несмотря на то, что старообрядцы не имеют отношения к РПЦ, они всё же написали письмо Его Высокопреосвященству, но ответа так и не получили. 

— По благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия ежегодно в православных выставках-ярмарках принимает участие старообрядческий приход храма Успения Пресвятой Богородицы г. Нижнего Новгорода, находящийся в юрисдикции Русской православной старообрядческой церкви. Экспозиция, представляемая Успенским приходом на выставке-ярмарке, посвящена истории храма, и участник никогда не претендует на навязывание посетителям вероучительных истин, — рассказали в Нижегородской епархии.

По словам представителей епархии, отец Александр из Малиновского скита ввёл в заблуждение организаторов выставки-ярмарки и заявился для участия под видом представителя Русской старообрядческой церкви, с которой РПЦ находится в диалоге. Но в действительности же он представляет Русскую древлеправославную церковь, которая является самостоятельной структурой и находится в расколе как с Русской православной старообрядческой церковью (РПСЦ), так и с РПЦ.

По информации Нижегородской епархии, деятельность Малиновского скита на выставке-ярмарке вводила посетителей в заблуждение. Прикрываясь вывеской РПСЦ, скрывая свою настоящую каноническую принадлежность, они предлагали гостям заказывать требы и подавать записки о здравии и упокоении, тем самым осуществляя религиозную деятельность.  nn.ru

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