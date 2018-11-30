Лидеры Канады, Мексики и США подписали новый трехсторонний торговый договор

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Канады, президент СШАи президент Мексикиподписали новый трехсторонний торговый договор, который придет на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Церемония проходит в настоящее время в отеле в Буэнос- Айресе на полях саммита Группы двадцати.