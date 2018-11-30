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Лидеры Канады, Мексики и США подписали новый трехсторонний торговый договор

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17:00 30.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент США Дональд Трамп и президент Мексики Энрике Пенья Ньето подписали новый трехсторонний торговый договор, который придет на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Церемония проходит в настоящее время в отеле в Буэнос- Айресе на полях саммита Группы двадцати.

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