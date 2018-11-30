В Турции выдан ордер на арест 15 подозреваемых в убийстве Хашогги
17:12 30.11.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Суд в Турции выдал ордер на арест 15 подозреваемых в убийстве журналиста Хашогги. Анкара направила запрос в Эр-Рияд на их экстрадицию.
Всем фигурантам предъявлены обвинения в жестоком умышленном убийстве. Речь идёт о группе, которая прибыла из Саудовской Аравии в Стамбул в начале октября. Турецкая пресса публикует имена 15 подозреваемых. Ранее против некоторых из них несколько европейских стран и США ввели санкции.
Джамаль Хашогги, который работал обозревателем газеты The Washington Post и проживал в США, был убит в здании генконсульства в Саудовской Аравии в Стамбуле. Преступление вызвало большой общественный резонанс во всём мире. СМИ сообщают, что приказ об убийстве Хашогги мог отдать наследный принц Саудовской Аравии. По делу задержан 21 человек. Для пяти непосредственных участников убийства саудовская прокуратура требует смертной казни. Говорит Москва
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