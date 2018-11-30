0
0
170
Новости

Президента Франции не успели встретить в аэропорту Буэнос-Айреса - СМИ

Добавить в избранное

17:40 30.11.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Президента Франции не встретили в аэропорту Буэнос-Айреса. Эммануэль Макрон на некоторое время замешкался и не выходил из самолёта.

Затем, спускаясь по трапу, французский лидер несколько раз оглянулся по сторонам в поисках представителей официальной делегации Аргентины. В итоге пожал руки сотруднику охраны и работнику аэропорта в жёлтом жилете.

Вице-президент Аргентины Габриэла Микетти появилась, только когда Макрон подошёл к машине. Она извинилась за конфуз и объяснила, что в программе произошли организационные проблемы.

Саммит «Большой двадцатки» пройдёт в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

13:05 30.11.2018
Разгонный блок "Бриз" увели с орбиты трех новых спутников Минобороны РФ
0
76
10:00 30.11.2018
Минобороны Бельгии проинформировало о перехвате российских Су-27
0
75
13:05 29.11.2018
США не намерены размещать в Европе ядерные ракеты наземного базирования
0
145
20:00 28.11.2018
Болгария решила отремонтировать свои МиГ-29
0
191
15:12 28.11.2018
Женщина впервые возглавила армию страны-члена НАТО
0
193
11:20 28.11.2018
Cамолет-разведчик США заметили у Керченского пролива
0
187
11:05 28.11.2018
Украина хочет размещения военной базы США на своей территории
0
197
21:10 27.11.2018
Три раненых украинских моряка также попали в число арестованных судом
0
218
19:40 27.11.2018
Арестованные украинские катера несли на борту немало оружия
0
246
21:35 26.11.2018
Лукашевич: ВС Украины готовят в Донбассе провокации с химоружием
0
248

Возврат к списку