Президента Франции не успели встретить в аэропорту Буэнос-Айреса - СМИ
17:40 30.11.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Президента Франции не встретили в аэропорту Буэнос-Айреса. Эммануэль Макрон на некоторое время замешкался и не выходил из самолёта.
Затем, спускаясь по трапу, французский лидер несколько раз оглянулся по сторонам в поисках представителей официальной делегации Аргентины. В итоге пожал руки сотруднику охраны и работнику аэропорта в жёлтом жилете.
Вице-президент Аргентины Габриэла Микетти появилась, только когда Макрон подошёл к машине. Она извинилась за конфуз и объяснила, что в программе произошли организационные проблемы.
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