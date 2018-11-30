Белый дом настаивает на своей версии причины отмены встречи Путина и Трампа
18:55 30.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтон рассчитывает на скорейшее урегулирование ситуации вокруг Керченского пролива и начало продуктивного диалога с Москвой. Это подчеркнула в пятницу в беседе с журналистами пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, входящая в состав делегации президента США Дональда Трампа, который принимает участие в саммите Группы двадцати в Буэнос-Айресе.
Она признала, что расследование якобы имевшего место иностранного вмешательства в американские президентские выборы в 2016 году, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, подрывает российско-американские отношения. Однако причиной решения главы администрации США Дональда Трампа отказаться от двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита "двадцатки" была ситуация вокруг Украины, утверждала Сандерс. "Будем надеяться, что это будет вскоре урегулировано, чтобы могли начаться продуктивные разговоры", - отметила представитель Белого дома.
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