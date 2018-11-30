Два сотрудника СБУ, задержанных в Керченском проливе, ранее воевали в Донбассе - ЛНР
18:39 30.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два сотрудника военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ), задержанные 25 ноября в ходе инцидента в Керченском проливе, ранее участвовали в силовой операции (АТО - так называемая антитеррористическая операция) в Донбассе. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
"Сотрудниками управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере генеральной прокуратуры ЛНР получена информация о том, что двое сотрудников военной контрразведки СБУ (Андрей Драч и Василий Сорока), задержанные 25 ноября в составе экипажей трех кораблей ВМС Украины в Азовском море, ранее принимали участие в боевых действиях в Донбассе", - цитирует сообщение ведомства агентство Луганскинформцентр.
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