Два сотрудника СБУ, задержанных в Керченском проливе, ранее воевали в Донбассе - ЛНР

18:39 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два сотрудника военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ), задержанные 25 ноября в ходе инцидента в Керченском проливе, ранее участвовали в силовой операции (АТО - так называемая антитеррористическая операция) в Донбассе. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

"Сотрудниками управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере генеральной прокуратуры ЛНР получена информация о том, что двое сотрудников военной контрразведки СБУ (Андрей Драч и Василий Сорока), задержанные 25 ноября в составе экипажей трех кораблей ВМС Украины в Азовском море, ранее принимали участие в боевых действиях в Донбассе", - цитирует сообщение ведомства агентство Луганскинформцентр.