Мы оказываем людям в Донбассе гуманитарную помощь, чтобы их окончательно не съели и не порвали - Путин
13:00 20.12.2018 Источник: НГ-Online
На большой пресс-конференции президент Путин ответил на вопрос от украинского журналиста о состоянии отношений двух стран, Донбассе:
"Вы считаете жителей Донбасса гражданами Украины. Кто установил блокаду между Донбассом и остальной частью Украины? Украинские власти. Блокировали территорию, которую считают своей, стреляют по гражданам, которых считают своими. Мы оказываем людям на этих территориях гуманитарную помощь, чтобы их окончательно не съели и не порвали. И будем это делать. А политика Киева обречена на провал. Как урегулировать отношения? Дело не в персоналиях. Дело в отношении к людям. Мы хотим, чтобы на всей территории Украины был мир и порядок. В том числе и на территории Донбасса. Украина остается нашим крупнейшим торговым и экономическим партнером. Пока в киевских коридорах власти находятся русофобы, не понимающие, в чем интересы украинского народа, такая ситуация будет продолжаться. Вне зависимости от того, кто у власти в России".
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