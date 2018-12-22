Путин высказался по поводу наказаний за негативные высказывания о власти в интернете

13:10 Источник: НГ-Online

На своей ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин высказался об инициативе сенатора Клишаса наказывать за негативные высказывания о государстве в интернете:

"Если есть ответственность вне Интернета, то она должна быть и в Интернете. Так что ничего особенного не вижу".

Ранее группа сенаторов предложила наказывать за "явное неуважение", проявленное к обществу и государству в интернете.

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