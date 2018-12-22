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Путин об отношениях с Японией: Жизнь заставит все нормализовать

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13:15 20.12.2018 Источник: НГ-Online

На ежегодной большой пресс-конференции президент Путин ответил на вопрос о договоре с Японией и островах:

"При заключении мирного договора вопросы безопасности крайне важны. На Окинаве крупнейшая американская база. Для нас это непонятная, закрытая часть, мы не понимаем степень суверенности Японии при принятии решений такого рода. Мы знаем, что губернатор Окинавы против решений по укреплению базы. И люди против. Но ничего поделать они не могут. Они против укрепления военно-воздушной части американских сил. Но это происходит. Что будет происходить без заключения мирного договора, мы не знаем. Но и принимать решение без такого знания мы не можем. И мы не считаем, что у американцев там оборонительное оружие. Мы стремимся при этом к заключению мирного договора. Мы с премьер-министром Абэ убеждены, что нынешнее положение ненормально. Движение вперед есть. Договорились об открытии японского рынка для российской мясной продукции. Есть и другие подвижки. Жизнь заставит все нормализовать, хотя процесс сложный".

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