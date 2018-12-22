Не было бы Скрипалей, что-нибудь другое бы придумали - Путин
13:20 20.12.2018 Источник: НГ-Online
На своей ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин рассказал об отношениях с США и задержаниях:
"Мы не будем действовать по кодексу Хаммурапи, око за око. Нужно действовать аккуратно, не станем хватать ни в чем не повинных людей, чтобы их обменять. В чем может признаться Бутина? Она не исполняла заданий государственных органов, что бы она ни говорила под угрозой. Мы будем за всеми процессами следить. Скрипали и Хашогги? Хашогги убит. Скрипаль, слава Богу, жив, но против России куча санкций, а в случае с Хашогги тишина. Это русофобский подход. Это повод. Не было бы Скрипалей, что-нибудь другое бы придумали. Цель - сдержать Россию в качестве конкурента".
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