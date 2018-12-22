Любому избранному руководителю будем помогать, сообщил президент

13:25 Источник: НГ-Online

На большой пресс-конференции Владимир Путин раскрыл тему с выборами в Хакасии и других регионах, где победили оппозиционеры:

"Только что завершились выборы в Приморье. Поэтому пока и встречи со всеми вновь избранными главами регионов не было. Но разве раньше не было оппозиционеров во главе регионов? В Смоленске представитель ЛДПР, в Омске мэр - не единоросс. Любому избранному руководителю будем помогать. Но важно, чтобы он сам был на высоте и мог выполнять свои обещания".

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