Любому избранному руководителю будем помогать, сообщил президент
13:25 20.12.2018 Источник: НГ-Online
На большой пресс-конференции Владимир Путин раскрыл тему с выборами в Хакасии и других регионах, где победили оппозиционеры:
"Только что завершились выборы в Приморье. Поэтому пока и встречи со всеми вновь избранными главами регионов не было. Но разве раньше не было оппозиционеров во главе регионов? В Смоленске представитель ЛДПР, в Омске мэр - не единоросс. Любому избранному руководителю будем помогать. Но важно, чтобы он сам был на высоте и мог выполнять свои обещания".
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