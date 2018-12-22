Президент РФ: Мы защищаем свои интересы

13:30 Источник: НГ-Online

На своей ежегодной большой пресс-конференции президент поднял проблему санкций:

"Россия практически всю свою историю живет в ограничениях и санкциях. Посмотрите дипломатическую переписку конца 19-го и начала 20-го века. Это связано с ростом могущества России, повышением конкурентоспособности. Еще недавно думали, что уже и страны такой нет. Мы защищаем свои интересы - аккуратно, без хамства. Экономика адаптировалась к внешним ограничениям. Падение экономики на две трети было связано с падением цен на энергоносители. Санкции - лишь треть, может и меньше. В ЕС до сих пор высокая безработица, где-то 15%, у нас 4,8%. Это тоже последствия санкционной политики, она и западным странам наносит ущерб. Плюс от этих санкций тоже есть. Доля отечественного транспортного машиностроения - 98%. По некоторым ключевым направлениям - до 80%. Мы истратили на импортозамещение около 600 млрд рублей. Есть минусы, есть и плюсы. Мы хотели бы, чтобы мировая экономика развивалась без шоков, ограничений и нелегитимных действий".

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