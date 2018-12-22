Владимир Путин прокомментировал вывод войск США из Сирии
13:50 20.12.2018 Источник: НГ-Online
На своей большой пресс-конференции президент РФ прокомментировал вывод войск США из Сирии:
"В целом я согласен с президентом США - вместе мы добились существенных успехов в борьбе с террористами из ИГИЛ (запрещена в РФ). В этом Дональд прав. А что такое выход? США уже 17 лет в Афганистане и каждый год говорят, что выводят войска. Мы пока не видим признаков вывода войск. Мы все сделали для создания Конституционного комитета, согласовали список с Асадом, Турция согласилась, Иран согласился, представили список в ООН. Но вдруг неожиданно с подачи наших партнеров из Франции, США и ФРГ выжидательную позицию заняла ООН, господин Де Мистура. Надеюсь, что скоро список будет согласован, и начнется политический этап урегулирования, присутствие американских войск при этом не нужно. Если они приняли решение вывести контингент, то это правильно".
Новости
- 13:50 20.12.2018
- Владимир Путин прокомментировал вывод войск США из Сирии
- 12:50 20.12.2018
- Путин рассказал о военных опасностях современности
- 09:20 20.12.2018
- Турция предлагала американским специалистам изучить ЗРК С-400 - Bloomberg
- 19:07 19.12.2018
- Косачев: США смогут действовать в Сирии через союзников
- 18:35 19.12.2018
- Трамп приказал вывести войска США из Сирии - Bloomberg
- 16:12 19.12.2018
- В США просчитали последствия пуска "Булавы" с "Борея"
- 09:05 19.12.2018
- Россия не будет демонстрировать США ракету 9М729
- 19:22 18.12.2018
- Пентагон выступил с критикой планов России создать новые ракетные системы
- 14:32 18.12.2018
- Выход США из ДРСМД может привести к обрушению системы контроля над вооружениями - Путин
- 12:05 18.12.2018
- Минобороны РФ опровергло информацию о смерти главы ГРУ Сергуна в 2016 году в Ливане
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать