0
0
557
Новости

Владимир Путин прокомментировал вывод войск США из Сирии

Добавить в избранное

13:50 20.12.2018 Источник: НГ-Online

На своей большой пресс-конференции президент РФ прокомментировал вывод войск США из Сирии:

"В целом я согласен с президентом США - вместе мы добились существенных успехов в борьбе с террористами из ИГИЛ (запрещена в РФ). В этом Дональд прав. А что такое выход? США уже 17 лет в Афганистане и каждый год говорят, что выводят войска. Мы пока не видим признаков вывода войск. Мы все сделали для создания Конституционного комитета, согласовали список с Асадом, Турция согласилась, Иран согласился, представили список в ООН. Но вдруг неожиданно с подачи наших партнеров из Франции, США и ФРГ выжидательную позицию заняла ООН, господин Де Мистура. Надеюсь, что скоро список будет согласован, и начнется политический этап урегулирования, присутствие американских войск при этом не нужно. Если они приняли решение вывести контингент, то это правильно".

Подробнее...

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

13:50 20.12.2018
Владимир Путин прокомментировал вывод войск США из Сирии
0
32
12:50 20.12.2018
Путин рассказал о военных опасностях современности
0
54
09:20 20.12.2018
Турция предлагала американским специалистам изучить ЗРК С-400 - Bloomberg
0
62
19:07 19.12.2018
Косачев: США смогут действовать в Сирии через союзников
0
113
18:35 19.12.2018
Трамп приказал вывести войска США из Сирии - Bloomberg
0
125
16:12 19.12.2018
В США просчитали последствия пуска "Булавы" с "Борея"
0
140
09:05 19.12.2018
Россия не будет демонстрировать США ракету 9М729
0
152
19:22 18.12.2018
Пентагон выступил с критикой планов России создать новые ракетные системы
0
187
14:32 18.12.2018
Выход США из ДРСМД может привести к обрушению системы контроля над вооружениями - Путин
0
170
12:05 18.12.2018
Минобороны РФ опровергло информацию о смерти главы ГРУ Сергуна в 2016 году в Ливане
0
189

Возврат к списку