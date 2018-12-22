Владимир Путин прокомментировал вывод войск США из Сирии

13:50 Источник: НГ-Online

На своей большой пресс-конференции президент РФ прокомментировал вывод войск США из Сирии:

"В целом я согласен с президентом США - вместе мы добились существенных успехов в борьбе с террористами из ИГИЛ (запрещена в РФ). В этом Дональд прав. А что такое выход? США уже 17 лет в Афганистане и каждый год говорят, что выводят войска. Мы пока не видим признаков вывода войск. Мы все сделали для создания Конституционного комитета, согласовали список с Асадом, Турция согласилась, Иран согласился, представили список в ООН. Но вдруг неожиданно с подачи наших партнеров из Франции, США и ФРГ выжидательную позицию заняла ООН, господин Де Мистура. Надеюсь, что скоро список будет согласован, и начнется политический этап урегулирования, присутствие американских войск при этом не нужно. Если они приняли решение вывести контингент, то это правильно".

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