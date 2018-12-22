Поддержка сельского хозяйства будет продолжена, заверил президент

13:55 Источник: НГ-Online

На своей пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос о том, почему среди нацпроектов нет сельского хозяйства:

"Сельское хозяйство у нас давно нацпроект, и поддержка будет продолжаться. Не все страны ввели против нас санкции, так что мы не против всех ввели и контрсанкции. Подавляющее большинство стран мира поставляет продукты на наш рынок, конкуренция сохраняется. У нас был рекордный урожай. Мы выполним все свои обязательства и контакты".

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