Путин рассказал, когда женится

14:00 Источник: НГ-Online

На ежегодной пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос, когда он женится:

"Как порядочный человек, когда-то должен буду это сделать", сообщил президент.

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