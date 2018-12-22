0
0
964
Новости

Путин считает, что на Украине происходит прямое вмешательство государства в церковную жизнь

Добавить в избранное

14:15 20.12.2018 Источник: НГ-Online

На ежегодной большой пресс-конференции президент Путин прокомментировал ситуацию с православием на Украине:

"То, что происходит, уму непостижимо. Это прямое вмешательство государства в церковную жизнь. На Украине создали эту раскольническую церковь. Причем УПЦ МП была полностью независимая, они самостоятельно избирали иерархов. А сейчас какая зависимость от Турецкого патриархата. И деньги. Я думаю, мотив Варфоломея - зарабатывать на этом плюс подсказки Вашингтона. Это делается в преддверии предвыборной кампании и с целью дальнейшего развития украинского и русского народов. Меня беспокоит, что за этим идет передел собственности, который может приобрести кровавый характер. Жаль беззащитных безоружных людей".

Подробнее...

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

13:50 20.12.2018
Владимир Путин прокомментировал вывод войск США из Сирии
0
32
12:50 20.12.2018
Путин рассказал о военных опасностях современности
0
54
09:20 20.12.2018
Турция предлагала американским специалистам изучить ЗРК С-400 - Bloomberg
0
62
19:07 19.12.2018
Косачев: США смогут действовать в Сирии через союзников
0
113
18:35 19.12.2018
Трамп приказал вывести войска США из Сирии - Bloomberg
0
125
16:12 19.12.2018
В США просчитали последствия пуска "Булавы" с "Борея"
0
140
09:05 19.12.2018
Россия не будет демонстрировать США ракету 9М729
0
152
19:22 18.12.2018
Пентагон выступил с критикой планов России создать новые ракетные системы
0
187
14:32 18.12.2018
Выход США из ДРСМД может привести к обрушению системы контроля над вооружениями - Путин
0
170
12:05 18.12.2018
Минобороны РФ опровергло информацию о смерти главы ГРУ Сергуна в 2016 году в Ливане
0
189

Возврат к списку