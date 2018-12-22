Путин считает, что на Украине происходит прямое вмешательство государства в церковную жизнь

14:15 Источник: НГ-Online

На ежегодной большой пресс-конференции президент Путин прокомментировал ситуацию с православием на Украине:

"То, что происходит, уму непостижимо. Это прямое вмешательство государства в церковную жизнь. На Украине создали эту раскольническую церковь. Причем УПЦ МП была полностью независимая, они самостоятельно избирали иерархов. А сейчас какая зависимость от Турецкого патриархата. И деньги. Я думаю, мотив Варфоломея - зарабатывать на этом плюс подсказки Вашингтона. Это делается в преддверии предвыборной кампании и с целью дальнейшего развития украинского и русского народов. Меня беспокоит, что за этим идет передел собственности, который может приобрести кровавый характер. Жаль беззащитных безоружных людей".

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