Путин ответил на вопрос, как может отразиться на России Brexit

14:25 Источник: НГ-Online

На своей пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос, как может отразиться на России брекзит:

"Мы заинтересованы в восстановлении отношений с Британией, у нас работают флагманы британской экономики. Что касается брекзита. Референдум прошел. Тереза Мэй должна исполнять волю народа. Что ей делать? Посмотрю на реакцию, если на брекзит наплюют. В чем тогда смысл прямой демократии?".

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