Сенату США предложили признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами

14:30 Источник: NEWSru.co.il

Сенаторы-республиканцы Тед Круз (Техас) и Том Коттон (Арканзас) представили на рассмотрение Сената проект резолюции, призывающей США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

"Иранские силы и их сателлиты в Ливане и Сирии угрожают северным границам Израиля, располагая 150.000 ракет, вооруженными беспилотниками, создавая террористические туннели и т.д.", - говорится в объяснении к резолюции.

Это первый подобный шаг на уровне Конгресса США. До сих пор даже сторонники признания суверенитета Израиля над Голанами, такие как Тед Круз, не предпринимали активных действий в данном направлении. Newsru.co.il