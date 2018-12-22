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Сенату США предложили признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами

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14:30 20.12.2018 Источник: NEWSru.co.il

Сенаторы-республиканцы Тед Круз (Техас) и Том Коттон (Арканзас) представили на рассмотрение Сената проект резолюции, призывающей США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

"Иранские силы и их сателлиты в Ливане и Сирии угрожают северным границам Израиля, располагая 150.000 ракет, вооруженными беспилотниками, создавая террористические туннели и т.д.", - говорится в объяснении к резолюции.

Это первый подобный шаг на уровне Конгресса США. До сих пор даже сторонники признания суверенитета Израиля над Голанами, такие как Тед Круз, не предпринимали активных действий в данном направлении.  Newsru.co.il

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