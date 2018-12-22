Путин сообщил о наличии объективных тенденций, приведших к повышению пенсионного возраста

14:50 Источник: НГ-Online

Отвечая журналистам в ходе ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин поднял тему пенсионной реформы:

"Я считаю, что раньше нельзя было этого делать, была низкая продолжительность жизни, соотношение работающих и неработающих было другим. Но количество работающих пенсионеров становится все меньше. Да, сейчас это можно закрыть, 5-7 лет будем жить спокойно, но потом страна все равно будет вынуждена это сделать, но делаться все уже будет резко. Если бы я не видел объективных тенденций, я бы не разрешил это сделать. Понятно, что это вещи неприятные. Но неизбежные".

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