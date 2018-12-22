Запрета хождения доллара нет - Путин
15:05 20.12.2018 Источник: НГ-Online
На ежегодной большой пресс-конференции президент России рассказал о ситуации с долларом:
"В целом объемы расчетов в мире в долларах чуть-чуть снизились, сейчас это 62 с небольшим процента. А в России - 69%, так как наша нефть котируется в долларах. Объемы наших золотовалютных резервов снижаются. Убирают рекламы обменных курсов, что вызывает вопросы граждан. Запрета хождения доллара нет. Реклама обменных курсов - это наведение порядка в сфере денежного оборота, борьба с серыми конторами. Роль рубля как резервной валюты немного возрастает, прежде всего, в расчетах между странами ЕврАзЭС. Для укрепления рубля как резервной валюты надо: сократить волатильность, это удается в последнее время, держать низкую инфляцию. Надо совершенствовать механизмы расчетов между хозяйствующими субъектами и финансовыми организациями.".
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