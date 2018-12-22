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Новости

Путин дал ответ на вопрос, хочет ли он править миром

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15:12 20.12.2018 Источник: НГ-Online

На своей ежегодной большой пресс-конференции президент ответил на вопрос от WSJ об угрозе со стороны России, а также хочет ли Путин править миром:

"Мы знаем, где находится штаб, который пытается управлять миром. и он не в Москве. У США большие расходы на оборону. Про Россию - это штамп, чтобы решать внутриблоковые вопросы, надо же против кого-то сплачиваться. В Восточной Европе процветает русофобия, чтобы обеспечить свое внутриполитическое благополучие. Это эксплуатация фобий прошлого. Наша главная цель - обеспечить благоприятные условия для развития России, укрепления нашей страны внутри и для того, чтобы она заняла место как равный партнер среди равных на международной арене".

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