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Новости

Путин не знает, состоится ли встреча с Трампом

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15:25 20.12.2018 Источник: НГ-Online

На своей ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин рассказал, состоится ли встреча с Трампом:

"Мы видим, что "родимые пятна прошлого еще присутствуют", но надеюсь, что мы достигнем дна наших отношений и начнем подниматься. Будет ли встреча с Трампом - я не знаю. Мы всегда говорим, что готовы, в том числе говорить по Сирии, по КНДР, по двусторонним отношениям. Нет такого суперглобального интереса - с США оборот уменьшается, Трамп продвигает идею возрождения экономики. Думаю, что работа с Россией в этой сфере имеет значение. Сейчас поменяется власть в Конгрессе, будут новые атаки на действующего президента. Меня беспокоит, что внутри у них происходят изменения. Трамп победил, но не хотят эту победу признавать. Или в Британии. Брексит прошел, а никто не хочет признавать. Это серьезный процесс. И западные эксперты уже рассуждают на эту тему. Все равно мы должны выстраивать двусторонние отношения".

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