Путин не знает, состоится ли встреча с Трампом
15:25 20.12.2018 Источник: НГ-Online
На своей ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин рассказал, состоится ли встреча с Трампом:
"Мы видим, что "родимые пятна прошлого еще присутствуют", но надеюсь, что мы достигнем дна наших отношений и начнем подниматься. Будет ли встреча с Трампом - я не знаю. Мы всегда говорим, что готовы, в том числе говорить по Сирии, по КНДР, по двусторонним отношениям. Нет такого суперглобального интереса - с США оборот уменьшается, Трамп продвигает идею возрождения экономики. Думаю, что работа с Россией в этой сфере имеет значение. Сейчас поменяется власть в Конгрессе, будут новые атаки на действующего президента. Меня беспокоит, что внутри у них происходят изменения. Трамп победил, но не хотят эту победу признавать. Или в Британии. Брексит прошел, а никто не хочет признавать. Это серьезный процесс. И западные эксперты уже рассуждают на эту тему. Все равно мы должны выстраивать двусторонние отношения".
Новости
- 13:50 20.12.2018
- Владимир Путин прокомментировал вывод войск США из Сирии
- 12:50 20.12.2018
- Путин рассказал о военных опасностях современности
- 09:20 20.12.2018
- Турция предлагала американским специалистам изучить ЗРК С-400 - Bloomberg
- 19:07 19.12.2018
- Косачев: США смогут действовать в Сирии через союзников
- 18:35 19.12.2018
- Трамп приказал вывести войска США из Сирии - Bloomberg
- 16:12 19.12.2018
- В США просчитали последствия пуска "Булавы" с "Борея"
- 09:05 19.12.2018
- Россия не будет демонстрировать США ракету 9М729
- 19:22 18.12.2018
- Пентагон выступил с критикой планов России создать новые ракетные системы
- 14:32 18.12.2018
- Выход США из ДРСМД может привести к обрушению системы контроля над вооружениями - Путин
- 12:05 18.12.2018
- Минобороны РФ опровергло информацию о смерти главы ГРУ Сергуна в 2016 году в Ливане
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать