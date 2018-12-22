Отечественные лекарства ничуть не хуже импортных, считает президент

15:32 Источник: НГ-Online

На своей пресс-конференции Владимир Путин, среди прочего, ответил на вопрос о лекарствах:

"Нужно наводить порядок многовекторно. Наши аналоги ничем не хуже импортных. нужно, чтобы врачи больше думали о лечении пациентов, а не о сотрудничестве с производителями. Но это не значит, что нужно полностью избавляться от импортных лекарств. На 700 млн мы проэкспортируем наших лекарственных препаратов. 30% - это отечественные препараты на внутреннем рынке. Сейчас мы производим 80% жизненно необходимых лекарств. Все больше это не просто дженерики, а первоначальная субстанция, которая изготавливается в России. Медицинская промышленность работает".

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