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Новости

Мы должны сократить число людей, живущих за чертой бедности - Владимир Путин

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15:40 20.12.2018 Источник: НГ-Online

На своей пресс-конференции Владимир Путин прокомментировал высказывание, что народ не верит красивым цифрам:

"Извечный тезис - царь хороший, а бояре воры и разбойники. Если что-то не получается - все виноваты. Дело в том, что с цифрами плохо работают, их не разъясняют людям. Чиновники - есть люди, которые не отдают себе отчета в том, что говорят, неаккуратно высказываются. Среди них есть и порядочные, деятельные люди. Это процесс взросления государственного аппарата. Мы учим людей в академии. Пропасть между доходами, к сожалению, есть, и это мировая тенденция. В США разрыв между доходами увеличивается. В этой связи предвыборный штаб Трампа уловил это обстоятельство и использовал его в предвыборной борьбе. Мы должны сократить число людей, живущих за чертой бедности".

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